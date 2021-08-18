中建築抵到爛：PE4倍息7厘

國企指數昨日急挫，打破近期上落走勢，小心下試7月低位8721點，但資金流向高息股，中國建築（03311）預期息率超過7厘，昨日逆市上升，加上其預測市盈率（PE）只有4倍，盈利長期增長支撑下，股價有望結

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