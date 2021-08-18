中建築抵到爛：PE4倍息7厘 名家專區 2021/08/18 分享： 國企指數昨日急挫，打破近期上落走勢，小心下試7月低位8721點，但資金流向高息股，中國建築（03311）預期息率超過7厘，昨日逆市上升，加上其預測市盈率（PE）只有4倍，盈利長期增長支撑下，股價有望結 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股悶局A股爭持 內銀好平營造圓底（第四版） 2021/08/17 港股悶局A股爭持 內銀好平營造圓底（第四版） 中字股實力談 - 招行長期增長 估值貴得合理 2021/08/17 招行長期增長 估值貴得合理 中字股實力談 - 港股上落走勢未變 A股回穩待破阻力（第四版） 2021/08/16 港股上落走勢未變 A股回穩待破阻力（第四版） 中字股實力談 - 越交光環皆吸引 績優高息成亮點 2021/08/14 越交光環皆吸引 績優高息成亮點 中字股實力談 - 港股回歸上落市 保歷加開始收窄（第四版） 2021/08/13 港股回歸上落市 保歷加開始收窄（第四版） 中國建築（03311） 洛陽鉬業（03993） 中國中鐵（00390） 中國鐵建（01186） 基建 建材水泥股 基建股 港股