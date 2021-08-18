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地產代理都要去中環化？

名家專區 10:00 2021/08/18

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近年不少企業去中環化，而地產代理亦似乎有加快，陸續有代理行把總部由中環搬至港島東及尖沙咀，大廈較為便宜，樓面上甚至可擴充，業務亦不受影響。

...

欄名 : 樓市分析

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