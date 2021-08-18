地產代理都要去中環化？ 名家專區 10:00 2021/08/18 分享： 近年不少企業去中環化，而地產代理亦似乎有加快，陸續有代理行把總部由中環搬至港島東及尖沙咀，大廈較為便宜，樓面上甚至可擴充，業務亦不受影響。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 新需求疲弱 商廈空置難望改善 2021/05/26 新需求疲弱 商廈空置難望改善 大手租務頻現 商廈空置仍難改善？ 2021/06/30 大手租務頻現 商廈空置仍難改善？ 你可能感興趣 新需求疲弱 商廈空置難望改善 08:00 2021/05/26 新需求疲弱 商廈空置難望改善 大手租務頻現 商廈空置仍難改善？ 09:00 2021/06/30 大手租務頻現 商廈空置仍難改善？ 最新專欄文章 二手樓價破頂助攻 新盤出現加價潮 2021/08/17 二手樓價破頂助攻 新盤出現加價潮 新盤成交紀錄冊要更清晰！ 2021/08/16 新盤成交紀錄冊要更清晰！ 7.2萬人搶綠置居 仍然可能賣唔晒？ 2021/08/13 7.2萬人搶綠置居 仍然可能賣唔晒？ 樓價越升越高 買家須提防這個風險? 2021/08/12 樓價越升越高 買家須提防這個風險? 低價吸納酒店投資怎計數？ 2021/08/11 低價吸納酒店投資怎計數？ 商廈 中環 世邦魏理仕 仲量聯行 戴德梁行 地產代理 中原地產 尖沙咀