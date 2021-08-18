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待「消化期」後 藍籌屋苑仍吃香

地產 14:00 2021/08/18

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一綫屋苑成交回軟，令二、三綫屋苑坐享其成，交投暢旺之餘，樓價亦屢現新高，但市場預期此「消化期」只屬短期調整，當樓價差距拉近，藍籌屋苑仍屬買家入市首選。

  • 一綫屋苑樓價急升，二、三綫屋苑追落後
  • 大埔、粉嶺等被視為二、三綫的屋苑入市
  • 消化過後，藍籌屋苑的成交又再主導大市

10大屋苑由年初至今，樓價平均升幅由6%至10%，以往備受上車客追捧的沙田第一城、天水圍嘉湖山莊、將軍澳新都城等，2房細單位，上半年平均樓價增長亦達8%至14%，上車客原以為500萬元頭可入市，但半年過去，價格水漲船高，惟有轉移陣地物色心儀單位。

以沙田第一城為例，本月至今，市場累錄約13宗成交，成交速度與7月同期「打和」，過去一周的步伐亦見加快，當中，2房有窗台細單位，實用面積284平方呎的細2房，接連錄得多宗實用呎價達2萬元成交，而同類型2房，如月初易手的46座高層東南2房，成交價568萬元，實用呎價為2萬元，而同類2房，今年初同期數高層戶，45座高層，同方向，望學校，造價亦只是538萬元，大半年間差幅達6%。

雖然仍然可享受到9成樓按，但對於銀根有限的上車客，「慳得一萬得一萬」，部分選擇較向大埔、粉嶺等被視為二、三綫的屋苑入市，個別符合白居二資格的準買家，更索性轉向物色「抵食夾大件」的居屋身上，促使二、三綫屋苑，近月交投力保不跌之餘，更接捧登上高價成交之列。

又如元朗區，上月區內成交錄200宗，交投量超越6月水平，二綫屋苑尚悅交投跑出，區內代理直言，港鐵站旁的一綫屋苑如YOHO系其議價空間大為收窄，促使買家轉向位置稍遠，但盤源選擇多而又有價可傾的屋苑身上，所以月內不乏細屋苑造價創新高。

但隨着二綫屋苑的筍盤被吸納，樓價差幅與一綫屋苑拉近，消化期過後，藍籌屋苑的成交又再主導大市，交投回温；而8月元朗區暫錄逾70餘宗二手成交，按月同期雖減少約2成，惟YOHO系屋苑再度成為買家追捧對象，日內更接連錄多宗零議價成交，如剛易手的YOHO Town 5座低層A室，實用面積433平方呎，2房，望園景，上車客零議價以725萬元承接，實用呎價16,744元。

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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