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《魔戒》拍攝移師英國 新西蘭有苦自己知

國際 09:05 2021/08/19

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新西蘭是很多人希望到訪的旅遊勝地，主因當地美不勝收的湖光山色。本世紀初瘋魔全球的《魔戒》（The Lord of the Rings）電影三部曲，連同其後的《哈比人》（The Hobbit）系列，更令人對風光如畫的新西蘭留下更深刻印象。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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