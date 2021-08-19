《魔戒》拍攝移師英國 新西蘭有苦自己知 國際 09:05 2021/08/19 分享： 新西蘭是很多人希望到訪的旅遊勝地，主因當地美不勝收的湖光山色。本世紀初瘋魔全球的《魔戒》（The Lord of the Rings）電影三部曲，連同其後的《哈比人》（The Hobbit）系列，更令人對風光如畫的新西蘭留下更深刻印象。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 新加坡解封四部曲 高風險大實驗 2021/08/18 新加坡解封四部曲 高風險大實驗 放任塔利班奪權 美國有何盤算？ 2021/08/17 放任塔利班奪權 美國有何盤算？ 塔利班重奪阿富汗 全因美國出賣？ 2021/08/16 塔利班重奪阿富汗 全因美國出賣？ 足球界都有加密貨幣？ 華爾街才俊新作 2021/08/14 足球界都有加密貨幣？ 華爾街才俊新作 英國財相功高蓋主 約翰遜動殺機？ 2021/08/12 英國財相功高蓋主 約翰遜動殺機？ 你可能感興趣 新加坡解封四部曲 高風險大實驗 09:05 2021/08/18 新加坡解封四部曲 高風險大實驗 放任塔利班奪權 美國有何盤算？ 09:05 2021/08/17 放任塔利班奪權 美國有何盤算？ 塔利班重奪阿富汗 全因美國出賣？ 09:05 2021/08/16 塔利班重奪阿富汗 全因美國出賣？ 最新專欄文章 國金札記 - 與病毒共存時間表 星要天時地利人和 今日 與病毒共存時間表 星要天時地利人和 新加坡解封四部曲 高風險大實驗 2021/08/18 新加坡解封四部曲 高風險大實驗 國金札記 - 放任塔利班奪權 美國有何盤算？ 2021/08/18 放任塔利班奪權 美國有何盤算？ 放任塔利班奪權 美國有何盤算？ 2021/08/17 放任塔利班奪權 美國有何盤算？ 國金札記 - 塔利班奪權 拜登出賣阿富汗？ 2021/08/17 塔利班奪權 拜登出賣阿富汗？ 英國 簽證 電視劇 電影 疫情 新西蘭 魔戒 Amazon 補貼