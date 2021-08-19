《魔戒》拍攝移師英國 新西蘭有苦自己知

新西蘭是很多人希望到訪的旅遊勝地，主因當地美不勝收的湖光山色。本世紀初瘋魔全球的《魔戒》（The Lord of the Rings）電影三部曲，連同其後的《哈比人》（The Hobbit）系列，更令人對風光如畫的新西蘭留下更深刻印象。

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