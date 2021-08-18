【監管風波】美銀調查指沽空中概股成「擠擁交易」 騰訊阿里短綫未見底（第三版）

內地監管當局對科網平台及補習教育等不同行業加強監管行動持續，不單觸發外資減持行動，更成為基金經理眼中沽空獲利的難得機會。騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 等龍頭科技股遭淡友圍攻，短綫扭轉弱勢不易。

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美銀最新公布的8月全球基金經理調查顯示，受訪基金經理指中國當局的加強監管行動，令「新興市場風險」成為金融穩定的最大風險，並指沽空中概股已成為當前市場第三大「擠擁交易」（crowded trade）。

所謂「擠擁交易」，是指市場上的交易員及投資者，一面倒視為有利可圖而紛紛押注的交易策略。當市場出現「擠擁交易」時，集體力量每多推動股份或資產價格向同一方向上升或下格，但一旦市場情緒逆轉時，交易急平倉隨時反方向大幅波動。

美銀8月調查，訪問了全球232名基金經理，管理資產總值逾7,000億美元，一直被視為基金經理投資取向轉變重要的風向標。

騰訊及阿里巴巴昨受新一輪監管消息困擾，股價分別大跌4%及5%。騰訊已由8月初反彈高位回落逾一成，阿里巴巴更率先跌穿7月底大跌市低位，見52新低。

筆者翻查證監會的淡倉每周申報紀錄，發現自7月初以來，騰訊累積淡倉增約412萬股，現價計總值約18億元；期間阿里巴巴累計淡倉更大增1,281萬股，現價計總值約22億元。

騰訊今微彈0.3%，阿里巴巴繼續反覆尋底，一度失守170元關，收跌0.1%。在外資基金、炒家潮興造淡中概股策略下，除非中央開始釋出加強監管行動放緩的訊息，才有望迫使淡友收手離場，否則騰訊、阿里以至整體中概科網股短期沽壓料持續。

撰文：劉德斌