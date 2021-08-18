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【走資疑雲】港滙連日試穿7.79見17個月低 港股反彈有暗湧（第二版）

財金 19:06 2021/08/18

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港股昨在騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 為首重磅科技股急瀉拖累下大跌逾400點後，今早最多反彈逾200點。大市升幅其後逐步收窄，恒指全日升121點，收報25867，續受制於26000心理關口。

騰訊、阿里反彈乏力，收市分別微升0.3%及跌0.1%。藍籌科技股中，美團 （03690） 反彈2%表現最佳，小米 （01810） 升0.4%。

內地7月經濟數據普遍轉弱，市場憧憬人行再降準放水撐市，內銀、內險股全綫造好，加上友邦 （01299） 績後股價續向好，為推升大市主要功臣。大市成交僅約1,300多億元，反彈動力明顯不足訊號。

港股短綫或轉淡另一訊號，是港滙連日試穿7.79關，今早低見7.7946，為去年3月疫情急爆發以來低位。港滙轉弱，一般情況下反映有資金流出本港，當中又多以股票錢為主。

值得注意的是，美國昨晚公布7月零售額遜預期，再度引發市場對疫情反彈拖慢復甦步伐的憂慮。美匯指數稍為回落至93附近，亞洲貨幣今早普上升，泰銖、韓圜更上升逾0.5%，令港滙反覆走弱情況更突出。

外資難確實動向難以追蹤，北水日日走資卻是有迹可尋。港股通今錄少量淨流入約4億元，此前連續4個交易日淨流出合共約127億元。

撰文：劉德斌

欄名 : 港股脈博

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