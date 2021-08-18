【契媽股】女股神料中國科網股有排捱 ARKK中概股全清倉（附最新54項買賣操作列表） 財金猛人追蹤 15:41 2021/08/18 分享： 中國科網股連日出現小股災，獲本地網民封為科技股女股神、「契媽」的Cathie Wood直接睇淡中概股，料股價將維持低走一段時間，旗下方舟創新ETF（美：ARKK）更已全數清倉中概股。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : ARK追蹤 相關文章 黃國英 放下昔日執着 揀新一代股王 2021/08/16 黃國英 放下昔日執着 揀新一代股王 你可能感興趣 黃國英 放下昔日執着 揀新一代股王 00:01 2021/08/16 黃國英 放下昔日執着 揀新一代股王 最新專欄文章 【契媽股】女股神續沽阿里比亞迪 六大主攻型ETF齊掃一隻軟件股（第二版） 2021/08/13 【契媽股】女股神續沽阿里比亞迪 六大主攻型ETF齊掃一隻軟件股（第二版） 【契媽股】暗度陳倉？ 女股神唱好Tesla卻減持 套現狂掃一隻「首選股」（第二版） 2021/08/06 【契媽股】暗度陳倉？ 女股神唱好Tesla卻減持 套現狂掃一隻「首選股」（第二版） 【契媽股】女股神五十度操盤 有隻中概股一周遭減持99.9%？ 2021/07/30 【契媽股】女股神五十度操盤 有隻中概股一周遭減持99.9%？ 【契媽股】女股神續掟中概股？ 原來密密掃緊一隻香港半新股！（第二版） 2021/07/23 【契媽股】女股神續掟中概股？ 原來密密掃緊一隻香港半新股！（第二版） ARK追蹤 - 【契媽股】女股神繼續撳掣沽騰訊 有隻美股掃足成個月仍未收夠貨？ 2021/07/16 【契媽股】女股神繼續撳掣沽騰訊 有隻美股掃足成個月仍未收夠貨？ 美股 ETF 港股 外資 主動型ETF 減持 中國概念股 Cathie Wood