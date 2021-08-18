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【契媽股】女股神料中國科網股有排捱 ARKK中概股全清倉（附最新54項買賣操作列表）

財金猛人追蹤 15:41 2021/08/18

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中國科網股連日出現小股災，獲本地網民封為科技股女股神、「契媽」的Cathie Wood直接睇淡中概股，料股價將維持低走一段時間，旗下方舟創新ETF（美：ARKK）更已全數清倉中概股。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : ARK追蹤

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