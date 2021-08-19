【名家談IPO】富達繆子美：對香港前景好有信心！（附潛在新股IPO名單）

在今年上半年，共有46間公司透過港交所IPO上市，集資額達2,132億元，按年增130%，再創同期歷史新高，集資額僅次於納斯達克和紐約交易所。

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集資額方面，上半年首5大IPO公司為快手科技 （01024） 、京東物流 （02618） 、百度-SW （09888） 、嗶哩嗶哩-SW （09626） 和攜程集團-S （09961） 。在集資額首5大的公司當中，有3間為原本在美國上市的中概股，來港作第二上市，反映中概股加快來港，有助帶動香港新股上市集資額。

富達國際亞洲股票投資總監繆子美在接受《投資理財周刊》專訪時表示：

「雖然香港的經濟一度受到疫情打擊，不過看到金融業發展仍然非常好，在過去12年，香港有7年時間成為全球最大新股IPO市場，2020年的新股集資額也接近4,000億元（3,975億元），反映香港的金融市場發展蓬勃。」

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繆子美續表示，相信香港的新股市場繼續熾熱，主要是受惠有更多中概股回歸。

早前香港同內地又落實推出大灣區跨境理財通，將香港嘅金融產品市場由700萬人口，擴展到7,000萬人口市場，對香港金融市場前景來講非常利好。

此外，繆子美指出，看到中原城市指數在近日再創新高，反映樓市已經復甦，對香港未來發展充滿信心。

記者：陳紫瑩

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