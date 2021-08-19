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招行業績省鏡 內銀偷步炒上？

名家專區 2021/08/19

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招行（03968）上周五為內銀股中期業績揭開序幕，上半年多賺兩成，股價反覆整固2日後昨急漲逾半成，連帶一應重磅內銀股亦全綫造好，成為支撑大市回升逾百點的主要功臣。

招行業績交足功課，其他內銀偷步炒業績是

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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