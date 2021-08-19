招行業績省鏡 內銀偷步炒上？ 名家專區 2021/08/19 分享： 招行（03968）上周五為內銀股中期業績揭開序幕，上半年多賺兩成，股價反覆整固2日後昨急漲逾半成，連帶一應重磅內銀股亦全綫造好，成為支撑大市回升逾百點的主要功臣。 招行業績交足功課，其他內銀偷步炒業績是 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 友邦動力充沛 藍籌「長揸」穩選 2021/08/18 友邦動力充沛 藍籌「長揸」穩選 透視中港美 - 比亞迪「煞車」 撈底好時機 2021/08/17 比亞迪「煞車」 撈底好時機 透視中港美 - 恒指新貴股尋寶最強攻略 2021/08/16 恒指新貴股尋寶最強攻略 透視中港美 - 太古大翻身 增派息利好 2021/08/14 太古大翻身 增派息利好 透視中港美 - 全球最大基金 狂沽阿里的啟示 2021/08/13 全球最大基金 狂沽阿里的啟示 國有內銀股 銀行 港股 派息 降準 建設銀行（00939） 農業銀行（01288） 工商銀行（01398） 郵儲銀行（01658） 交通銀行（03328）