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吉利推出新車 下半年高增長

名家專區 2021/08/19

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昨日A、H股指數反彈，但國企指數仍然是上落偏軟局面，惟績優、前景亮麗、高息等股份依然是追捧對象，吉利汽車（00175）上半年盈利升幅雖不足4%，但期內重整新能源車業務，下半年推出新車款，有助拉動全年銷

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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