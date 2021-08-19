吉利推出新車 下半年高增長

昨日A、H股指數反彈，但國企指數仍然是上落偏軟局面，惟績優、前景亮麗、高息等股份依然是追捧對象，吉利汽車（00175）上半年盈利升幅雖不足4%，但期內重整新能源車業務，下半年推出新車款，有助拉動全年銷

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