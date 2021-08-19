吉利推出新車 下半年高增長 名家專區 2021/08/19 分享： 昨日A、H股指數反彈，但國企指數仍然是上落偏軟局面，惟績優、前景亮麗、高息等股份依然是追捧對象，吉利汽車（00175）上半年盈利升幅雖不足4%，但期內重整新能源車業務，下半年推出新車款，有助拉動全年銷 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股上落未變 高息股有賣點（第四版） 2021/08/18 港股上落未變 高息股有賣點（第四版） 中字股實力談 - 中建築抵到爛：PE4倍息7厘 2021/08/18 中建築抵到爛：PE4倍息7厘 中字股實力談 - 港股悶局A股爭持 內銀好平營造圓底（第四版） 2021/08/17 港股悶局A股爭持 內銀好平營造圓底（第四版） 中字股實力談 - 招行長期增長 估值貴得合理 2021/08/17 招行長期增長 估值貴得合理 中字股實力談 - 港股上落走勢未變 A股回穩待破阻力（第四版） 2021/08/16 港股上落走勢未變 A股回穩待破阻力（第四版） 吉利汽車（00175） 洛陽鉬業（03993） 汽車股 汽車 電動車 新能源 總銷量 人民幣 板塊