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【名家談新能源】增長潛力勁？基金經理謝企剛：尤其係太陽能！（附名家國策點評）

財金猛人追蹤 08:22 2021/08/19

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內地加強政策監管，宏利投資管理大中華區股票部執行總監兼高級組合經理謝企剛認為，凡事看兩面，雖然有不利因素，但投資者也不應忽視政策對若干行業的支持。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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