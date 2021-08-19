【名家談新能源】增長潛力勁？基金經理謝企剛：尤其係太陽能！（附名家國策點評） 財金猛人追蹤 08:22 2021/08/19 分享： 內地加強政策監管，宏利投資管理大中華區股票部執行總監兼高級組合經理謝企剛認為，凡事看兩面，雖然有不利因素，但投資者也不應忽視政策對若干行業的支持。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 黃國英 放下昔日執着 揀新一代股王 2021/08/16 黃國英 放下昔日執着 揀新一代股王 【名家談IPO】富達繆子美：對香港前景好有信心！（附潛在新股IPO名單） 今日 【名家談IPO】富達繆子美：對香港前景好有信心！（附潛在新股IPO名單） 【名家看科網股】曾淵滄：我係唔會放棄 日後可以轉型！（附名家投資心法） 2021/08/18 【名家看科網股】曾淵滄：我係唔會放棄 日後可以轉型！（附名家投資心法） 【恒指換馬】黃國英：內需股好大機會入恒指 2021/08/18 【恒指換馬】黃國英：內需股好大機會入恒指 你可能感興趣 黃國英 放下昔日執着 揀新一代股王 00:01 2021/08/16 黃國英 放下昔日執着 揀新一代股王 【名家談IPO】富達繆子美：對香港前景好有信心！（附潛在新股IPO名單） 今日 07:18 【名家談IPO】富達繆子美：對香港前景好有信心！（附潛在新股IPO名單） 【名家看科網股】曾淵滄：我係唔會放棄 日後可以轉型！（附名家投資心法） 10:55 2021/08/18 【名家看科網股】曾淵滄：我係唔會放棄 日後可以轉型！（附名家投資心法） 最新專欄文章 【名家談IPO】富達繆子美：對香港前景好有信心！（附潛在新股IPO名單） 今日 【名家談IPO】富達繆子美：對香港前景好有信心！（附潛在新股IPO名單） 【恒指換馬】黃國英：內需股好大機會入恒指 2021/08/18 【恒指換馬】黃國英：內需股好大機會入恒指 【名家看科網股】曾淵滄：我係唔會放棄 日後可以轉型！（附名家投資心法） 2021/08/18 【名家看科網股】曾淵滄：我係唔會放棄 日後可以轉型！（附名家投資心法） 【名家看恒指】李浩德：恒指改革係好事 未來有動力推升 2021/08/17 【名家看恒指】李浩德：恒指改革係好事 未來有動力推升 黃國英：內房內險內銀死晒 電動車焗住都要買！ 2021/08/16 黃國英：內房內險內銀死晒 電動車焗住都要買！ 人物專訪 謝企剛 碳中和 電動車 太陽能 商品 新能源 可持續發展 基金 太陽