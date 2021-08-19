黃國英︰新舊「股王」換代展開 名家專區 2021/08/19 分享： 豐盛金融資產管理董事黃國英在接受本報專訪時認為，具備新一代「股王」特質的三大領域，分別為：新能源、高端製造、國產品牌，尤以電動車屬於綜合體。 他解釋：「港股牛熊分化好嚴重，好似內房、內險、內銀死晒，同宏 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 鄭耀宗 陳紫瑩 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 【碳中和機遇】瑞銀廖啟華 捉兩大範疇贏家 2021/08/18 【碳中和機遇】瑞銀廖啟華 捉兩大範疇贏家 首域盈信李青：捕捉日本兩大投資趨勢 2021/08/18 首域盈信李青：捕捉日本兩大投資趨勢 宏利張麗萍：監管對經濟長期發展正面 2021/08/17 宏利張麗萍：監管對經濟長期發展正面 瑞銀證券孟磊 當心第4季市場風格切換 2021/08/13 瑞銀證券孟磊 當心第4季市場風格切換 專訪 - 曾淵滄︰反壟斷引入更多競爭才平息 2021/08/12 曾淵滄︰反壟斷引入更多競爭才平息 經濟 新經濟股 電動車 Tesla 李寧（02331） 贛鋒鋰業（01772） 黃國英 滙豐控股（00005） 銀河娛樂（00027） 華潤啤酒（00291）