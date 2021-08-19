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黃國英︰新舊「股王」換代展開

名家專區 2021/08/19

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豐盛金融資產管理董事黃國英在接受本報專訪時認為，具備新一代「股王」特質的三大領域，分別為：新能源、高端製造、國產品牌，尤以電動車屬於綜合體。

他解釋：「港股牛熊分化好嚴重，好似內房、內險、內銀死晒，同宏

...

撰文 : 鄭耀宗
陳紫瑩

欄名 : 名家觀點

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