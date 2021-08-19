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破頂效應 二綫屋苑樓價追落後

地產 14:00 2021/08/19

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二手樓價指數創新高後，購買力加速流入相對低水的二、三綫屋苑，高價成交個案蔓延至二綫及居屋市場，相信短期內二綫屋苑買賣將主導市場，直至二綫屋苑造價追貼一綫屋苑，購買力才會重回一綫屋苑，屆時有機會推動樓價進一步攀升。

隨着樓價不斷攀升，準買家入市態度明顯審慎，一綫藍籌屋苑交投明顯放緩，以十大屋苑為例，8月上半月僅錄70宗買賣，按月同期大跌45%，但期內有9個屋苑平均呎價上升1.1%至12.9%不等，可見一綫屋苑樓價高企，準買家需要花更多時間去「計數」。

相反，造價相對低水的二綫屋苑交投量仍能維持，以利嘉閣地產統計的50大屋苑成交量為例，過去1星期成交量價105宗創53宗低位，但是期內交投最活躍的屋苑包括維景灣畔（9宗）、錦綉花園（6宗）均屬於二綫屋苑；其次，房委會本周初公布，7月份全月共錄369宗未補地價公、居屋成交，可見購買力不斷流入低水市場。

至於價格方面，在購買力加快流入二綫屋苑刺激下，近日市場連錄得多宗二綫屋苑造價破頂價成交個案，例如元朗好順意大廈A座高層6室，實用面積266平方呎，本月初以455萬元易手，呎價17105元，可見高價成交價蔓延至二、三綫項目。

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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