京東有望染藍 恒指集齊BAT有難度？ 名家專區 2021/08/19 分享： 恒指周五收市後公布季度檢討結果，今次聚焦第二上市企業會否納入，成為恒指成分股，據統計，京東（09618）流通市值已達千億水平，呼聲最高。 周五公布季檢 聚焦第二上市股份 恒指自5至6月正式實施優化建議後， ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 譚志偉 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 中國不再是新興市場？ 外資掀討論 2021/08/18 中國不再是新興市場？ 外資掀討論 交易講場 - 體育用品股受捧 大行唱好李寧 2021/08/17 體育用品股受捧 大行唱好李寧 交易講場 - 索羅斯清倉百度等 92大戶沽清好未來 2021/08/16 索羅斯清倉百度等 92大戶沽清好未來 交易講場 - 創科創新高 大行一致唱好市場罕見 2021/08/14 創科創新高 大行一致唱好市場罕見 交易講場 - 港交所遭降目標價 惟第3季成交回升 2021/08/13 港交所遭降目標價 惟第3季成交回升 香港 銀行 股票 阿里巴巴 汽車 第二上市 李寧（02331） 中芯國際（00981） 京東物流（02618） 京東健康（06618）