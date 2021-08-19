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京東有望染藍 恒指集齊BAT有難度？

名家專區 2021/08/19

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恒指周五收市後公布季度檢討結果，今次聚焦第二上市企業會否納入，成為恒指成分股，據統計，京東（09618）流通市值已達千億水平，呼聲最高。

周五公布季檢 聚焦第二上市股份

恒指自5至6月正式實施優化建議後，

...

撰文 : 譚志偉

欄名 : 交易講場

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