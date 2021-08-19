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二手流通率高 不等於樓價可急升

名家專區 10:00 2021/08/19

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上半年樓二手樓市可謂價量齊升，樓價指數更創歷史新高，多個地區二手屋苑流通率明顯上升。不過，數據顯示，二手樓流通率高的地區並不代表樓價升幅較快，樓價升幅較快的區域反而是過去低水的地區。

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欄名 : 樓市分析

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