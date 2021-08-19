二手流通率高 不等於樓價可急升 名家專區 10:00 2021/08/19 分享： 上半年樓二手樓市可謂價量齊升，樓價指數更創歷史新高，多個地區二手屋苑流通率明顯上升。不過，數據顯示，二手樓流通率高的地區並不代表樓價升幅較快，樓價升幅較快的區域反而是過去低水的地區。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 內地留學生租樓潮再現 盲目搶盤易中三陷阱 2021/08/12 內地留學生租樓潮再現 盲目搶盤易中三陷阱 樓價愈高 愈多人追 今日 樓價愈高 愈多人追 你可能感興趣 內地留學生租樓潮再現 盲目搶盤易中三陷阱 14:02 2021/08/12 內地留學生租樓潮再現 盲目搶盤易中三陷阱 樓價愈高 愈多人追 今日 01:00 樓價愈高 愈多人追 最新專欄文章 地產代理都要去中環化？ 2021/08/18 地產代理都要去中環化？ 二手樓價破頂助攻 新盤出現加價潮 2021/08/17 二手樓價破頂助攻 新盤出現加價潮 新盤成交紀錄冊要更清晰！ 2021/08/16 新盤成交紀錄冊要更清晰！ 7.2萬人搶綠置居 仍然可能賣唔晒？ 2021/08/13 7.2萬人搶綠置居 仍然可能賣唔晒？ 樓價越升越高 買家須提防這個風險? 2021/08/12 樓價越升越高 買家須提防這個風險? 二手市場 元朗 美聯物業 將軍澳 大角咀