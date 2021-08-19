  • 28°C
香港時間 : 2021819日 (週四) 12:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【阿里破底】國策預示加強監管未完 阿里見本港上市以來新低

財金 12:15 2021/08/19

分享：

市場發酵中央財經委會議提財富「三次分配」，預示科網平台為首的行業監管或陸逐有來，科網股今早加快下瀉，阿里巴巴 （09988） 股價急瀉近4%，創本港上市以來低。

阿里中午收報165元，跌6.6元或3.9%，早市尾段低見164.2元，為2019年11月來港上市以來新低。

科網龍頭ATM齊齊下挫，騰訊 （00700） 昨公布季績勝預期，今早高開升逾3%後，仍隨同業倒跌。騰訊中午收報432元，跌1%；美團 （03690） 半日更大跌逾5%，中午收報206.8元。

中共總書記習近平周二主持召開中央財經委員會第十次會議，會議明確，中國將從過去「允許一部分人、一部分地區先富起來」，轉為着力促進全體人民「共同富裕」。會議提到，要在高質量發展中促進共同富裕，構建初次分配、再分配、三次分配協調配套的基礎性制度安排。

所謂「初次分配」，是指按照各生產要素對國民收入貢獻大小進行的分配，主要依靠市場機制形成。簡單理解即內地各行業監管當局近日推行的加強監管工作，旨在構建開放平台、公平競爭環境，消除大型巨業壟斷、反競爭行為，為中小企業創造更佳營商環境及發展創富機會。

既知國策如此，未達目標前，各行業的監管行動相信陸逐有來，連接各行各業的科網平台，業務模式調整、開放平台連接，以及限制、分享數據使用，需要整改的工作相信還有不少，再次觸動投資者神經也可以理解。

阿里巴巴7月以來累積空倉急增22億元，淡友短綫相信仍會得勢不饒人。

撰文：劉德斌

 

欄名 : 港股脈博

最新專欄文章

【走資疑雲】港滙連日試穿7.79見17個月低 港股反彈有暗湧（第二版）
2021/08/18
【走資疑雲】港滙連日試穿7.79見17個月低 港股反彈有暗湧（第二版）
【騰訊股價】中美監管夾擊 騰訊三度探底撈底宜忍手（第三版）
2021/08/17
【騰訊股價】中美監管夾擊 騰訊三度探底撈底宜忍手（第三版）
【港股脈博】官媒批網遊車股憂減產 北水急走資壓港股（第二版）
2021/08/16
【港股脈博】官媒批網遊車股憂減產 北水急走資壓港股（第二版）
【牛皮待變】恒指半日波幅不足170點 兩個月最低
2021/08/12
【牛皮待變】恒指半日波幅不足170點 兩個月最低
【技術分析】內銀內房股接力反彈 恒指見反彈高位望再上（第三版）
2021/08/11
【技術分析】內銀內房股接力反彈 恒指見反彈高位望再上（第三版）
港股 中國共產黨 習近平 騰訊 壟斷 阿里巴巴－SW（09988） 騰訊控股（00700）

上一篇文章

【騰訊股價】騰訊績優大行仍削目標價 憂監管續來股價高開倒跌（第二版）

下一篇文章

《魔戒》拍攝移師英國 新西蘭有苦自己知
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版