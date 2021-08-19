【阿里破底】國策預示加強監管未完 阿里見本港上市新低（第二版）

市場發酵中央財經委會議提財富「三次分配」，預示科網平台為首的行業監管或陸逐有來，科網股今日加快下瀉，阿里巴巴 （09988） 股價急瀉逾半成，創本港上市以來低。

阿里收報162.1元，大跌9.5元或5.5%，午後低見160.3元，為2019年11月來港上市以來新低。

科網龍頭ATM齊齊下挫，騰訊 （00700） 昨公布季績勝預期，今早高開升逾3%後，隨同業倒跌。騰訊收報421.2元，跌逾3%；美團 （03690） 更急瀉逾7%，收報202.6元。

中共總書記習近平周二主持召開中央財經委員會第十次會議，會議明確，中國將從過去「允許一部分人、一部分地區先富起來」，轉為着力促進全體人民「共同富裕」。會議提到，要在高質量發展中促進共同富裕，構建初次分配、再分配、三次分配協調配套的基礎性制度安排。

所謂「初次分配」，是指按照各生產要素對國民收入貢獻大小進行的分配，主要依靠市場機制形成。簡單理解即內地各行業監管當局近日推行的加強監管工作，旨在構建開放平台、公平競爭環境，消除大型巨業壟斷、反競爭行為，為中小企業創造更佳營商環境及發展創富機會。

既知國策如此，未達目標前，各行業的監管行動相信陸逐有來，連接各行各業的科網平台，業務模式調整、開放平台連接，以及限制、分享數據使用，需要整改的工作相信還有不少，再次觸動投資者神經也可以理解。

阿里巴巴7月以來累積空倉急增22億元，上周二、三沽空比率連日升至逾四成，淡友短綫相信仍會得勢不饒人。

撰文：劉德斌