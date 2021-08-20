【中國經濟】共同富裕目標下 樓市政策回歸民生 財金 08:00 2021/08/20 分享： 中國經濟底層邏輯發生變化，從過去「允許一部分人、一部分地區先富起來」，轉為着力促進全體人民「共同富裕」，各行各業由此都迎來大變革，房地產行業也不例外。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 中央促「共同富裕」提合理調節高收入 專家倡稅制這樣改革 2021/08/18 中央促「共同富裕」提合理調節高收入 專家倡稅制這樣改革 【共同富裕】中央提到「三次分配」 究竟是什麼？ 2021/08/18 【共同富裕】中央提到「三次分配」 究竟是什麼？ 【共同富裕】官媒：應改革收入分配制度 適時開徵財產稅 2021/08/19 【共同富裕】官媒：應改革收入分配制度 適時開徵財產稅 你可能感興趣 中央促「共同富裕」提合理調節高收入 專家倡稅制這樣改革 12:55 2021/08/18 中央促「共同富裕」提合理調節高收入 專家倡稅制這樣改革 【共同富裕】中央提到「三次分配」 究竟是什麼？ 18:10 2021/08/18 【共同富裕】中央提到「三次分配」 究竟是什麼？ 【共同富裕】官媒：應改革收入分配制度 適時開徵財產稅 12:39 2021/08/19 【共同富裕】官媒：應改革收入分配制度 適時開徵財產稅 商品 遺產稅 經濟 浙江省 新加坡 上海 稅改 深圳 中國