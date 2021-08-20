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【中國經濟】共同富裕目標下  樓市政策回歸民生

財金 08:00 2021/08/20

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中國經濟底層邏輯發生變化，從過去「允許一部分人、一部分地區先富起來」，轉為着力促進全體人民「共同富裕」，各行各業由此都迎來大變革，房地產行業也不例外。

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