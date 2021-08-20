【Delta肆虐】400款新冠肺炎治療藥 趕上場

新冠肺炎疫情由2020年年初肆虐全球，期間多次變種，有關藥物亦不停研發。現時市面上僅有少量新冠肺炎藥物上市，但其實全球有400多款藥物已進入臨床階段，不乏聲稱能有效治療變種病毒的新藥，備受市場關注。

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