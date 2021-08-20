【Delta肆虐】400款新冠肺炎治療藥 趕上場 研究報告 08:17 2021/08/20 分享： 新冠肺炎疫情由2020年年初肆虐全球，期間多次變種，有關藥物亦不停研發。現時市面上僅有少量新冠肺炎藥物上市，但其實全球有400多款藥物已進入臨床階段，不乏聲稱能有效治療變種病毒的新藥，備受市場關注。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【數字化經濟】內地「硬科技」將迎來最好的時代 今日 【數字化經濟】內地「硬科技」將迎來最好的時代 【行業分析】3大因素支持內地消費續復甦 2021/08/19 【行業分析】3大因素支持內地消費續復甦 【電動車便利政策】新能源車充電 儲電領域有「錢」途 2021/08/18 【電動車便利政策】新能源車充電 儲電領域有「錢」途 【行業分析】垃圾發電勝在收益能見度高 2021/08/18 【行業分析】垃圾發電勝在收益能見度高 【四大變種病毒】Delta病毒載體高近10倍 2021/08/17 【四大變種病毒】Delta病毒載體高近10倍 副作用 治療 疫情 疫苗 瑞德西韋 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 肺炎 澳洲