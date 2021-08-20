塔利班內部過於神秘？ 前高層口述一二

塔利班武裝分子重奪阿富汗政權，繼而宣布立國，但外界對塔利班內部的了解卻非常有限情況。本次推薦好書《My Life with the Taliban》的作者扎厄夫，被視為「歸化」塔利班前高層，主張與塔利班談判達至和平。本書出版後，被認為是了解塔利班內部的最佳方法，人民日報出版社2015年也出版中文版《塔利班高級領導人自述》。

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