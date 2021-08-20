塔利班內部過於神秘？ 前高層口述一二 國際 09:05 2021/08/20 分享： 塔利班武裝分子重奪阿富汗政權，繼而宣布立國，但外界對塔利班內部的了解卻非常有限情況。本次推薦好書《My Life with the Taliban》的作者扎厄夫，被視為「歸化」塔利班前高層，主張與塔利班談判達至和平。本書出版後，被認為是了解塔利班內部的最佳方法，人民日報出版社2015年也出版中文版《塔利班高級領導人自述》。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 李俊儀 欄名 : 國金好書 相關文章 Twitter封殺特朗普放生塔利班 美共和黨批雙重標準 2021/08/19 Twitter封殺特朗普放生塔利班 美共和黨批雙重標準 CIA多次警告美國 匆忙撤軍恐阿富汗極速失守 2021/08/19 CIA多次警告美國 匆忙撤軍恐阿富汗極速失守 塔利班宣布成立阿富汗伊斯蘭酋長國 2021/08/19 塔利班宣布成立阿富汗伊斯蘭酋長國 塔利班擊斃無穿罩袍女子 同日稱尊重女性權利 2021/08/19 塔利班擊斃無穿罩袍女子 同日稱尊重女性權利 美大使館不保證安全到機場 塔利班曾同意設安全通道 2021/08/19 美大使館不保證安全到機場 塔利班曾同意設安全通道 你可能感興趣 Twitter封殺特朗普放生塔利班 美共和黨批雙重標準 19:15 2021/08/19 Twitter封殺特朗普放生塔利班 美共和黨批雙重標準 CIA多次警告美國 匆忙撤軍恐阿富汗極速失守 17:35 2021/08/19 CIA多次警告美國 匆忙撤軍恐阿富汗極速失守 塔利班宣布成立阿富汗伊斯蘭酋長國 16:11 2021/08/19 塔利班宣布成立阿富汗伊斯蘭酋長國 最新專欄文章 跨性別選手惹爭議 平等精神怎體現？ 2021/08/14 跨性別選手惹爭議 平等精神怎體現？ 跨性別選手亮相奧運引爭議 平等精神怎體現？ 2021/08/13 跨性別選手亮相奧運引爭議 平等精神怎體現？ 拜爾斯逆境追夢 體操天才也是平凡人 2021/08/07 拜爾斯逆境追夢 體操天才也是平凡人 美國體操名將拜爾斯 逆境成就傳奇 2021/08/06 美國體操名將拜爾斯 逆境成就傳奇 社媒恐變「宣傳機器」 網絡資訊須法律規管？ 2021/07/31 社媒恐變「宣傳機器」 網絡資訊須法律規管？ 恐怖主義 外交 政治 阿富汗 伊斯蘭教 戰爭 奧巴馬 克林頓 白宮 美國