【名家談季檢】曾淵滄：就算踢出恒指都可以照升！ 財金猛人追蹤 07:36 2021/08/20 分享： 最新一次的恒指季度檢討結果將於今日（8月20日）收市後公布，市場憧憬京東 （09618） 、李寧 （02331） 、華潤啤酒 （00291） 等股份有望入選。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 【恒指換馬】黃國英：內需股好大機會入恒指 2021/08/18 【恒指換馬】黃國英：內需股好大機會入恒指 【名家談IPO】富達繆子美：對香港前景好有信心！（附潛在新股IPO名單） 2021/08/19 【名家談IPO】富達繆子美：對香港前景好有信心！（附潛在新股IPO名單） 黃國英 放下昔日執着 揀新一代股王 2021/08/16 黃國英 放下昔日執着 揀新一代股王 你可能感興趣 【恒指換馬】黃國英：內需股好大機會入恒指 19:46 2021/08/18 【恒指換馬】黃國英：內需股好大機會入恒指 【名家談IPO】富達繆子美：對香港前景好有信心！（附潛在新股IPO名單） 16:53 2021/08/19 【名家談IPO】富達繆子美：對香港前景好有信心！（附潛在新股IPO名單） 黃國英 放下昔日執着 揀新一代股王 00:01 2021/08/16 黃國英 放下昔日執着 揀新一代股王 最新專欄文章 【名家談IPO】富達繆子美：對香港前景好有信心！（附潛在新股IPO名單） 2021/08/19 【名家談IPO】富達繆子美：對香港前景好有信心！（附潛在新股IPO名單） 【名家談新能源】增長潛力勁？基金經理謝企剛：尤其係太陽能！（附名家國策點評） 2021/08/19 【名家談新能源】增長潛力勁？基金經理謝企剛：尤其係太陽能！（附名家國策點評） 【恒指換馬】黃國英：內需股好大機會入恒指 2021/08/18 【恒指換馬】黃國英：內需股好大機會入恒指 【名家看科網股】曾淵滄：我係唔會放棄 日後可以轉型！（附名家投資心法） 2021/08/18 【名家看科網股】曾淵滄：我係唔會放棄 日後可以轉型！（附名家投資心法） 【名家看恒指】李浩德：恒指改革係好事 未來有動力推升 2021/08/17 【名家看恒指】李浩德：恒指改革係好事 未來有動力推升 人物專訪 經濟 曾淵滄 恒生中國企業指數 恒生指數 啤酒 香港 技術分析