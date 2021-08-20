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【名家談季檢】曾淵滄：就算踢出恒指都可以照升！

財金猛人追蹤 07:36 2021/08/20

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最新一次的恒指季度檢討結果將於今日（8月20日）收市後公布，市場憧憬京東 （09618） 、李寧 （02331） 、華潤啤酒 （00291） 等股份有望入選。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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