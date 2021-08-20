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行健資管顏偉華：ESG投資三種方法

名家專區 2021/08/20

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ESG（Environmental，Social，Governance，即「環境、社會和企業管治」）投資最常聽到的問題，就是如何平衡ESG、公司基本因素和回報。要解答這個問題，首先要明白ESG只是一個

...

撰文 : 顏偉華 行健資產管理（Zeal Asset Management）行政總裁

欄名 : 名家觀點

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