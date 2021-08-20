行健資管顏偉華：ESG投資三種方法 名家專區 2021/08/20 分享： ESG（Environmental，Social，Governance，即「環境、社會和企業管治」）投資最常聽到的問題，就是如何平衡ESG、公司基本因素和回報。要解答這個問題，首先要明白ESG只是一個 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 顏偉華 行健資產管理（Zeal Asset Management）行政總裁 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 【提前收水】普徠仕Alan Levenson 料美明年中完減買資產 2021/08/19 【提前收水】普徠仕Alan Levenson 料美明年中完減買資產 專訪 - 黃國英︰新舊「股王」換代展開 2021/08/19 黃國英︰新舊「股王」換代展開 【碳中和機遇】瑞銀廖啟華 捉兩大範疇贏家 2021/08/18 【碳中和機遇】瑞銀廖啟華 捉兩大範疇贏家 首域盈信李青：捕捉日本兩大投資趨勢 2021/08/18 首域盈信李青：捕捉日本兩大投資趨勢 宏利張麗萍：監管對經濟長期發展正面 2021/08/17 宏利張麗萍：監管對經濟長期發展正面 中國 金融 行業 基金 太陽能 電費 ESG 主權基金