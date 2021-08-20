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潤啤不算貴 盈利高增長

名家專區 2021/08/20

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國企指數跌穿9000點，結束上落市後或要下試去年低位8290點，由於大市仍有下跌空間，讀者短綫可博反彈但中綫則要耐心等低位。而上半年盈利增長1倍的華潤啤酒（00291），股價則等待突破下降軌，其未來盈

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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