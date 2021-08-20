潤啤不算貴 盈利高增長 名家專區 2021/08/20 分享： 國企指數跌穿9000點，結束上落市後或要下試去年低位8290點，由於大市仍有下跌空間，讀者短綫可博反彈但中綫則要耐心等低位。而上半年盈利增長1倍的華潤啤酒（00291），股價則等待突破下降軌，其未來盈 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 恒指回補上升裂口 中綫初現死亡交叉（第四版） 2021/08/19 恒指回補上升裂口 中綫初現死亡交叉（第四版） 中字股實力談 - 吉利推出新車 下半年高增長 2021/08/19 吉利推出新車 下半年高增長 中字股實力談 - 港股上落未變 高息股有賣點（第四版） 2021/08/18 港股上落未變 高息股有賣點（第四版） 中字股實力談 - 中建築抵到爛：PE4倍息7厘 2021/08/18 中建築抵到爛：PE4倍息7厘 中字股實力談 - 港股悶局A股爭持 內銀好平營造圓底（第四版） 2021/08/17 港股悶局A股爭持 內銀好平營造圓底（第四版） 華潤啤酒（00291） 青島啤酒（00168） 百威亞太（01876） 中國 指數 金融 銷售 人民幣 產品 行業