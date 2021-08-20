通關等了又等 業主終面對現實滅租

本港疫情緩和，惟環球疫情因變種病毒而反彈，通關無期，旅客重返難在短期出現，核心區商舖業主開始接受現實，寧接受低價把舖位租出，故低價成交持續出現。

疫情困擾逾年，核心區舖業主願減租

中港短期通關無望，旅客難重臨消費

奢侈品、化粧品等，生意影響較大

去年本港疫情嚴峻，封關狀態下零旅客，加上本地市民減少外出，令整體消費市場轉差，零售商乏信心，故去年整體舖位租務市場非常淡靜，核心區空置率甚高。

今年3月起，本地疫情漸緩和，氣氛轉好，商戶開始重新租舖，民生區商舖生意明顯好轉，舖租亦漸穩定。核心區如尖沙咀、銅鑼灣等，舖租表現關鍵還是旅客消費，旅客重臨才令核心區租務轉旺。

近一個月多，環球疫情因變種病毒而反彈，歐美甚至亞洲多國疫情也轉差，甚至內地近來亦出現疫情，故現非放寬出入境時機，相信中港短期通關無望。本年初舖位業主憧憬年內通關，旅客重臨消費，租金可望回升，如今似乎機會極微，故在叫價上進一步降低，寧以低價租出物業，起碼「有租收」，總比長期交吉好，因此租務個案有增，低價成交續現。

香港目前疫情仍穩定，政府派發消費劵，也可帶動本地消費，故與本土消費相關的零售商及餐廳，生意仍算理想。至於與旅客相關的生意，包括奢侈品、化粧品等，因短期難通關，擴充意慾欠奉。核心區最近租務，主要來自一些品牌趁租金便宜，由二地段搬至一地段，惟整體擴充步伐仍非常緩慢，令租金持續在低位徘徊。