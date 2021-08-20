【名家談改革】基金名家繆子美：港股有望成為亞洲納指！

恒指公司5月已公布改革後首次季檢結果，成分股由55隻增至58隻。今日收市後，將公布新一輪季檢結果。

恒指公司的優化指數細節（詳細內容見文末），包括：目標於2022年中前，透過定期指數檢討將成分股數目增加至80隻，最終數目將固定為100隻。

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對此，富達國際亞洲股票投資總監繆子美在接受《投資理財周刊》專訪時表示：

「恒指宣布改革，我認為絕對利好，因為加入更多增長元素，將行業分布作出改變。」

她指出：

「以往恒指成分股主要由傳統行業所組成，增長上較為緩慢，但改革之後，加入更多不斷增長的公司，譬如係科技股、生物科技、以及中概股（ADR）回歸，都會改變生態，推動港股有機會成為亞洲納指，吸引全球投資者參與！」

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恒指公司早前公布優化指數細節，經仔細分析及恒生指數顧問委員會審視後，以下為所得的總結。

（1）增加成份股數目至100。恒指公司目標於2022年中前，透過定期指數檢討將成分股數目增加至80隻，最終數目將固定為100隻。

（2）按7個行業組別挑選成分股，目標是使每行業組別市值覆蓋率不低於50%。行業組別的構成會至少每兩年檢討一次。

7個組別分別為：金融業；資訊科技業；非必需性消費、必需性消費；地產建築業；公用事業、電訊業；醫療保健業；能源業、原材料業、工業、綜合企業。

（3）放寬上市歷史要求，將縮短至3個月。

（4）保留香港公司的代表性，將維持香港公司數目為20至25隻。指數內的香港公司數目會至少每兩年評估一次。

（5）對所有恒指成分股採用8%的權重上限，包括同股不同權/第二上市成份股，將劃一權重上限為8%。此權重上限將同時適用於國指。

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本報記者：鄭耀宗

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