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林鄭擬重組政策局 為連任鋪路？

名家專區 2021/08/20

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10月的施政報告，特首林鄭月娥有意提出政策局重組，包括成立文化旅遊局，及分拆運輸及房屋局，以強化土地房屋政策的制定。有建制派認為，林鄭提改組政府架構，欲連任之意很明顯。

研設文化旅遊局 分拆運輸房屋

有官

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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