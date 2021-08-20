林鄭擬重組政策局 為連任鋪路？

10月的施政報告，特首林鄭月娥有意提出政策局重組，包括成立文化旅遊局，及分拆運輸及房屋局，以強化土地房屋政策的制定。有建制派認為，林鄭提改組政府架構，欲連任之意很明顯。

研設文化旅遊局 分拆運輸房屋

有官

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