林鄭擬重組政策局 為連任鋪路？ 名家專區 2021/08/20 分享： 10月的施政報告，特首林鄭月娥有意提出政策局重組，包括成立文化旅遊局，及分拆運輸及房屋局，以強化土地房屋政策的制定。有建制派認為，林鄭提改組政府架構，欲連任之意很明顯。 研設文化旅遊局 分拆運輸房屋 有官 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 律師會改選倘變天 恐失自我監管權？ 2021/08/19 律師會改選倘變天 恐失自我監管權？ 有政戲 - 港府遲遲未出手DQ區議員 揭3大考量 2021/08/18 港府遲遲未出手DQ區議員 揭3大考量 有政戲 - 施政報告展諮詢 東北發展怎部署？ 2021/08/17 施政報告展諮詢 東北發展怎部署？ 有政戲 - 反制裁法料快速本地立法 財司發預警 2021/08/16 反制裁法料快速本地立法 財司發預警 有政戲 - 林鄭研文化旅遊局 文化發展有可為 2021/08/13 林鄭研文化旅遊局 文化發展有可為 香港 立法會 選舉 施政報告 民建聯 發展局 梁振英 分拆 運輸及房屋局 合併