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【中電信股價】中電信A股首掛「見光死」 H股即插半成撈底值博?（第二版）

財金 12:21 2021/08/20

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中電信 （00728） 回歸A股（滬：601728）上市今掛牌，僅高開不足6%，為近期升勢最弱新股。A股升勢乏力，H股更是「見光死」，早段股價曾瀉逾5%，低見2.73元。

過去中資股回歸A股上市，每多上市首日或股價見光死事件，包括去年回年的中芯 （00981） ，以至10多年前回A的重磅H股中石油 （00857）

與中芯及中石油最大分別，是中電信H股長期股價偏低，為符合不低於1倍帳面值售股的規定，A股定價高達4.53元人民幣，本就較H股呈逾八成半高溢價。中電信今早升幅逐步擴大，中午升18%，報5.39元人民幣，折合港幣約6.47元，更較H股現約2.8元，溢價逾1.3倍。

換言之，中電信H股折讓逾五成半。中電信早前公布上半年盈利及移動客戶「每用戶平均收入」（ARPU）續見增長，並確認2021年派息比率最少60%，2022年起最少70%。按市場預測盈利計，現價今年股息率逾6厘，明年逾7.5厘，具備長揸收息的條件。

中電信今早大跌，相信部信與資金轉投另一中資電信股中國聯通 （00762） 有關。中聯通昨公布上半年純利大増逾兩成的同時，一併公布分拆旗下智網科技於A股上市，並首次派息中期息，以及預告提升派息比率。

中聯通早段獲資金追捧對象，股價曾升逾6%，高見4.73元，連帶中移動 （00941） 股價亦跌逾2%。惟中聯通早市尾段亦隨大市急回，中午倒跌逾1%，收報4.38元。

撰文：劉德斌

欄名 : 大市拆局

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