景順趙耀庭：Delta或減慢美服務消費增長

美國7月零售銷售額遜於預期（按月下滑-1.1%，預期為-0.3%），主要是市場從商品消費到服務消費的轉變，景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭認為，盡管近期關於變種病毒或引發市場動盪，但消費復甦將持續，過剩儲蓄的釋放將進一步推動美國經濟增長。

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