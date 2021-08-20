景順趙耀庭：Delta或減慢美服務消費增長 財金猛人追蹤 10:38 2021/08/20 分享： 美國7月零售銷售額遜於預期（按月下滑-1.1%，預期為-0.3%），主要是市場從商品消費到服務消費的轉變，景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭認為，盡管近期關於變種病毒或引發市場動盪，但消費復甦將持續，過剩儲蓄的釋放將進一步推動美國經濟增長。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 行健資管顏偉華：ESG投資三種方法 今日 行健資管顏偉華：ESG投資三種方法 【提前收水】普徠仕Alan Levenson 料美明年中完減買資產 2021/08/19 【提前收水】普徠仕Alan Levenson 料美明年中完減買資產 專訪 - 黃國英︰新舊「股王」換代展開 2021/08/19 黃國英︰新舊「股王」換代展開 【碳中和機遇】瑞銀廖啟華 捉兩大範疇贏家 2021/08/18 【碳中和機遇】瑞銀廖啟華 捉兩大範疇贏家 首域盈信李青：捕捉日本兩大投資趨勢 2021/08/18 首域盈信李青：捕捉日本兩大投資趨勢 疫苗 疫情 商品 經濟 儲蓄 GDP 銷售 零售 美國