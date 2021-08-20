【港股脈博】監管浪潮續擴大 恒指閃現熊市訊號（第三版）

內地厲行對各行業加強監管風波續擴大，人大常委今早火速通過《個人訊息保護法》，限制科網巨業利用個人數據促銷及推廣跨平台服務。投資情緒續轉淡，除騰訊 （00700） 有公司回購勉力撐股價相對靠穩外，其他藍籌科技股跌勢未止，拖累恒指加快二次探底。

恒指今早暫低見24581，跌735點，收市跌幅稍為收窄至466點，報24849，仍低於7月27日收市位。以今年2月中收市高位31084點計，恒指昨日收市位剛好跌逾兩成，閃現熊市訊號（圖一）。

初步看今早跌市成交續增，半日成交增至逾1100億元，較昨日同時段大增約三成，反映沽壓有增無減。

重磅藍籌科技股阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 及小米 （03690） ，過去兩、三日已先後失守7月底大跌市低位。跌勢並向其他重磅藍籌擴大，友邦 （01299） 及中移動 （00941） 績後連日逆市靠穩，今日同跌約2%，重磅內銀及本地地產股相對靠穩力撐。

央視今早報導指出，全國人大常委會已表決通過《個人訊息保護法》，9月1日生效，火速落實限制科網巨企使用客戶數據的立法工作。

另《人民日報》發表評論文章，指隨著互聯網醫院、互聯網醫療平台增多，同時網上復診也能進行醫保報銷，愈來愈多的人嘗試在網上復診、購藥。互聯網醫療股全綫應聲下瀉，平安好醫生 （01833）、阿里健康 （00241） 及京東健康 （06618） 同挫近一成半。

加上美國聯儲局會議紀錄確認大多委員認同今年稍後減買債收水，推升美滙續企穩於約93.5以上10個月高位，亦利淡港股以至整體亞洲股市。

撰文：劉德斌