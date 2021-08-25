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【財金投資名家講座】避開監管風險　黃瑋傑教你揀受惠國策股！（一按即睇）

財金猛人追蹤 16:50 2021/08/25

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中國近月收緊不同行業的監管力度，監管浪潮下，相關行業的中資股份顯著受壓，投資者應如何在選股上避開政策風險？從事證券業超過20年、現任輝立資本管理董事黃瑋傑，為你分析比亞迪 （01211） 技術走勢，以及揀選受惠國策的心水股。

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欄名 : 財金投資名家講座

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