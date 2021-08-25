【財金投資名家講座】避開監管風險 黃瑋傑教你揀受惠國策股！（一按即睇） 財金猛人追蹤 16:50 2021/08/25 分享： 中國近月收緊不同行業的監管力度，監管浪潮下，相關行業的中資股份顯著受壓，投資者應如何在選股上避開政策風險？從事證券業超過20年、現任輝立資本管理董事黃瑋傑，為你分析比亞迪 （01211） 技術走勢，以及揀選受惠國策的心水股。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 財金投資名家講座 最新專欄文章 【財金投資名家講座】八大名家分享投資智慧 為股市、樓市、宏觀經濟把脈（更新至8月25日） 今日 【財金投資名家講座】八大名家分享投資智慧 為股市、樓市、宏觀經濟把脈（更新至8月25日） 【財金投資名家講座】慎選收息股 曾淵滄：股息率高唔一定好（一按即睇） 今日 【財金投資名家講座】慎選收息股 曾淵滄：股息率高唔一定好（一按即睇） 【財金投資名家講座】曾淵滄：恒指未「極度悲觀」 入市仍需等一等（一按即睇） 2021/08/24 【財金投資名家講座】曾淵滄：恒指未「極度悲觀」 入市仍需等一等（一按即睇） 【財金投資名家講座】曾淵滄為你講解大市走勢分析！（一按即睇） 2021/08/23 【財金投資名家講座】曾淵滄為你講解大市走勢分析！（一按即睇） 【財金投資名家講座】曾淵滄為你講解買樓上車建議！（一按即睇） 2021/08/20 【財金投資名家講座】曾淵滄為你講解買樓上車建議！（一按即睇） 港股 黃瑋傑 恒生指數 技術分析 恒指走勢