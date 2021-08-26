【財金投資名家講座】黃瑋傑分析重磅股技術走勢：港交所、滙豐、安踏體育（一按即睇） 財金猛人追蹤 16:50 2021/08/26 分享： 港股近月走勢反覆，會否影響港交所 （00388） 走勢？受惠國策扶持，安踏體育 （02020） 已維持強勢一段時間，未來會否繼續走強？從事證券業超過20年、現任輝立資本管理董事黃瑋傑，為你分析港交所 （00388） 、滙豐 （00005） 及安踏體育 （02020） 技術走勢。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 財金投資名家講座 最新專欄文章 【財金投資名家講座】八大名家分享投資智慧 為股市、樓市、宏觀經濟把脈（更新至8月26日） 今日 【財金投資名家講座】八大名家分享投資智慧 為股市、樓市、宏觀經濟把脈（更新至8月26日） 【財金投資名家講座】曾淵滄寄語年輕人 「輸錢可以但唔能夠輸到欠債」（一按即睇） 今日 【財金投資名家講座】曾淵滄寄語年輕人 「輸錢可以但唔能夠輸到欠債」（一按即睇） 【財金投資名家講座】慎選收息股 曾淵滄：股息率高唔一定好（一按即睇） 2021/08/25 【財金投資名家講座】慎選收息股 曾淵滄：股息率高唔一定好（一按即睇） 【財金投資名家講座】曾淵滄：恒指未「極度悲觀」 入市仍需等一等（一按即睇） 2021/08/24 【財金投資名家講座】曾淵滄：恒指未「極度悲觀」 入市仍需等一等（一按即睇） 【財金投資名家講座】曾淵滄為你講解大市走勢分析！（一按即睇） 2021/08/23 【財金投資名家講座】曾淵滄為你講解大市走勢分析！（一按即睇） 港股 黃瑋傑 恒生指數 技術分析 恒指走勢