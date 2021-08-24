【財金投資名家講座】黃瑋傑分析騰訊技術走勢！（一按即睇） 財金猛人追蹤 16:50 2021/08/24 分享： 本港上市的中資科技股受監管風波困擾，股價持續低迷，現時是否趁低吸納的良機？從事證券業超過20年、現任輝立資本管理董事黃瑋傑，為你分析騰訊 （00700） 未來走勢。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 財金投資名家講座 最新專欄文章 【財金投資名家講座】曾淵滄：恒指未「極度悲觀」 入市仍需等一等（一按即睇） 今日 【財金投資名家講座】曾淵滄：恒指未「極度悲觀」 入市仍需等一等（一按即睇） 【財金投資名家講座】八大名家分享投資智慧 為股市、樓市、宏觀經濟把脈（更新至8月23日） 2021/08/23 【財金投資名家講座】八大名家分享投資智慧 為股市、樓市、宏觀經濟把脈（更新至8月23日） 【財金投資名家講座】曾淵滄為你講解大市走勢分析！（一按即睇） 2021/08/23 【財金投資名家講座】曾淵滄為你講解大市走勢分析！（一按即睇） 【財金投資名家講座】曾淵滄為你講解買樓上車建議！（一按即睇） 2021/08/20 【財金投資名家講座】曾淵滄為你講解買樓上車建議！（一按即睇） 港股 黃瑋傑 恒生指數 技術分析 恒指走勢