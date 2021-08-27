【財金投資名家講座】黃瑋傑：投資心態比技術分析更為重要（一按即睇） 財金猛人追蹤 16:50 2021/08/27 分享： 從事證券業超過20年、現任輝立資本管理董事黃瑋傑，初次投資的源由，原來是想為炒孖展損手的父親「復仇」。後來他積極學習投資，在投資界闖出名堂。他分享多年來的投資心得，他認為除了技術分析外，投資心理質素同樣重要，因為投資分析在不少情況下會不似預期，這些時候就要有充分準備，避免重大虧蝕。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 財金投資名家講座 最新專欄文章 【財金投資名家講座】八大名家分享投資智慧 為股市、樓市、宏觀經濟把脈（更新至8月27日） 今日 【財金投資名家講座】八大名家分享投資智慧 為股市、樓市、宏觀經濟把脈（更新至8月27日） 【財金投資名家講座】曾淵滄：永遠都是買樓時機（一按即睇） 今日 【財金投資名家講座】曾淵滄：永遠都是買樓時機（一按即睇） 【財金投資名家講座】曾淵滄寄語年輕人 「輸錢可以但唔能夠輸到欠債」（一按即睇） 2021/08/26 【財金投資名家講座】曾淵滄寄語年輕人 「輸錢可以但唔能夠輸到欠債」（一按即睇） 【財金投資名家講座】慎選收息股 曾淵滄：股息率高唔一定好（一按即睇） 2021/08/25 【財金投資名家講座】慎選收息股 曾淵滄：股息率高唔一定好（一按即睇） 【財金投資名家講座】曾淵滄：恒指未「極度悲觀」 入市仍需等一等（一按即睇） 2021/08/24 【財金投資名家講座】曾淵滄：恒指未「極度悲觀」 入市仍需等一等（一按即睇） 港股 黃瑋傑 恒生指數 技術分析 恒指走勢