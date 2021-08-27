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【財金投資名家講座】黃瑋傑：投資心態比技術分析更為重要（一按即睇）

財金猛人追蹤 16:50 2021/08/27

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從事證券業超過20年、現任輝立資本管理董事黃瑋傑，初次投資的源由，原來是想為炒孖展損手的父親「復仇」。後來他積極學習投資，在投資界闖出名堂。他分享多年來的投資心得，他認為除了技術分析外，投資心理質素同樣重要，因為投資分析在不少情況下會不似預期，這些時候就要有充分準備，避免重大虧蝕。

...

欄名 : 財金投資名家講座

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