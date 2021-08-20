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【名家論收水】興證張憶東 　美聯儲「覆水難收」

財金猛人追蹤 19:49 2021/08/20

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市場憂美國收水，興業證券全球首席策略分析師、研究院副院長張憶東，則為大家派定心丸，指美國步入MMT（Modern monetary theory）時代，財政赤字貨幣化，美聯儲將愈來愈有意願，同時亦有能力操縱美國市場。

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欄名 : 名家觀點

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