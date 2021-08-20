【名家論收水】興證張憶東 美聯儲「覆水難收」 財金猛人追蹤 19:49 2021/08/20 分享： 市場憂美國收水，興業證券全球首席策略分析師、研究院副院長張憶東，則為大家派定心丸，指美國步入MMT（Modern monetary theory）時代，財政赤字貨幣化，美聯儲將愈來愈有意願，同時亦有能力操縱美國市場。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 【名家評國策】興證張憶東 與共富和「小巨人」共舞 今日 【名家評國策】興證張憶東 與共富和「小巨人」共舞 景順趙耀庭：Delta或減慢美服務消費增長 今日 景順趙耀庭：Delta或減慢美服務消費增長 行健資管顏偉華：ESG投資三種方法 今日 行健資管顏偉華：ESG投資三種方法 【提前收水】普徠仕Alan Levenson 料美明年中完減買資產 2021/08/19 【提前收水】普徠仕Alan Levenson 料美明年中完減買資產 專訪 - 黃國英︰新舊「股王」換代展開 2021/08/19 黃國英︰新舊「股王」換代展開 美股 基建 疫情 宏觀分析 張憶東 滯脹 增持 美國財政部 量化寬鬆 新經濟