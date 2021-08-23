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【國策新風】認識隱形冠軍「小巨人」　

研究報告 13:23 2021/08/23

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近期A股上市公司專精特新「小巨人」指數的企業市值分布在中小盤區間，成為細分行業中隱形冠軍，令機構投資者對中小盤股關注度提升。按今年情況，安信證券認為中小盤價值重估也正在進行，也符合今年反彈以來的市場風格。

...

欄名 : 券商有路捉

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