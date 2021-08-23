【國策新風】認識隱形冠軍「小巨人」 研究報告 13:23 2021/08/23 分享： 近期A股上市公司專精特新「小巨人」指數的企業市值分布在中小盤區間，成為細分行業中隱形冠軍，令機構投資者對中小盤股關注度提升。按今年情況，安信證券認為中小盤價值重估也正在進行，也符合今年反彈以來的市場風格。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 券商有路捉 最新專欄文章 【內房政策】「因城施策」延續 3類股可留意 2021/08/20 【內房政策】「因城施策」延續 3類股可留意 《披荊斬棘的哥哥》受捧 看新消費族群喜好 2021/08/17 《披荊斬棘的哥哥》受捧 看新消費族群喜好 【宏觀經濟】中國財政發力空間不應高估（第二版） 2021/08/16 【宏觀經濟】中國財政發力空間不應高估（第二版） 【華為轉陣】中國雲產業鏈布局將洗牌 2021/08/13 【華為轉陣】中國雲產業鏈布局將洗牌 【5倍誘惑】藍海＋短板概念 工業軟件股跑出 2021/08/10 【5倍誘惑】藍海＋短板概念 工業軟件股跑出 指數 科創板 劉鶴 新經濟 中國 市場動向 中國市場 經濟 創業板 A股