【國策新風】認識隱形冠軍「小巨人」　

近期A股上市公司專精特新「小巨人」指數的企業市值分布在中小盤區間，成為細分行業中隱形冠軍，令機構投資者對中小盤股關注度提升。按今年情況，安信證券認為中小盤價值重估也正在進行，也符合今年反彈以來的市場風格。

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