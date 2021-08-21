港股現熊蹤 慎選避險股 名家專區 2021/08/21 分享： 港股本周累挫1,500多點，昨一度跌穿7月底上浪大跌市低位。恒指破底後未見顯著反彈，圖表上呈一浪低於一浪形態。 恒指昨最多曾跌735點，低見24581，明顯跌穿7月27日低位24784。收市跌幅略為收窄 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 騰訊續試底 監管再加碼 2021/08/20 騰訊續試底 監管再加碼 透視中港美 - 招行業績省鏡 內銀偷步炒上？ 2021/08/19 招行業績省鏡 內銀偷步炒上？ 透視中港美 - 友邦動力充沛 藍籌「長揸」穩選 2021/08/18 友邦動力充沛 藍籌「長揸」穩選 透視中港美 - 比亞迪「煞車」 撈底好時機 2021/08/17 比亞迪「煞車」 撈底好時機 透視中港美 - 恒指新貴股尋寶最強攻略 2021/08/16 恒指新貴股尋寶最強攻略 A股 回購 公用股 領展房產基金（00823） 新鴻基地產（00016） 阿里健康（00241） 萬洲國際（00288） 香港交易所（00388） 騰訊控股（00700） 中國電信（00728）