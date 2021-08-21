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港股現熊蹤 慎選避險股

名家專區 2021/08/21

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港股本周累挫1,500多點，昨一度跌穿7月底上浪大跌市低位。恒指破底後未見顯著反彈，圖表上呈一浪低於一浪形態。

恒指昨最多曾跌735點，低見24581，明顯跌穿7月27日低位24784。收市跌幅略為收窄

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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