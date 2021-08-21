  • 29°C
香港時間 : 2021821日 (週六) 02:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

阿里消失的7400萬美股 貝萊德搬來港？

名家專區 2021/08/21

分享：

監管陰霾令中資科網股重挫，阿里巴巴（09988）股價尋底，已見上市新低155.1元。波動市況下，全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）大手減持阿里ADR，引發市場關注。

不過據本報所得消息以及

...

撰文 : 陳健婷

欄名 : 交易講場

最新專欄文章

交易講場 - 券商齊講騰訊基調穩 監管影響未明
2021/08/20
券商齊講騰訊基調穩 監管影響未明
交易講場 - 京東有望染藍 恒指集齊BAT有難度？
2021/08/19
京東有望染藍 恒指集齊BAT有難度？
交易講場 - 中國不再是新興市場？ 外資掀討論
2021/08/18
中國不再是新興市場？ 外資掀討論
交易講場 - 體育用品股受捧 大行唱好李寧
2021/08/17
體育用品股受捧 大行唱好李寧
交易講場 - 索羅斯清倉百度等 92大戶沽清好未來
2021/08/16
索羅斯清倉百度等 92大戶沽清好未來
中國 美國 港股 美股 指數 銀行 阿里巴巴 證監會 減持 瑞銀

上一篇文章

國有企業 兩條新路

下一篇文章

港鐵43元買 防守性穩妥
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版