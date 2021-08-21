阿里消失的7400萬美股 貝萊德搬來港？ 名家專區 2021/08/21 分享： 監管陰霾令中資科網股重挫，阿里巴巴（09988）股價尋底，已見上市新低155.1元。波動市況下，全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）大手減持阿里ADR，引發市場關注。 不過據本報所得消息以及 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 陳健婷 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 券商齊講騰訊基調穩 監管影響未明 2021/08/20 券商齊講騰訊基調穩 監管影響未明 交易講場 - 京東有望染藍 恒指集齊BAT有難度？ 2021/08/19 京東有望染藍 恒指集齊BAT有難度？ 交易講場 - 中國不再是新興市場？ 外資掀討論 2021/08/18 中國不再是新興市場？ 外資掀討論 交易講場 - 體育用品股受捧 大行唱好李寧 2021/08/17 體育用品股受捧 大行唱好李寧 交易講場 - 索羅斯清倉百度等 92大戶沽清好未來 2021/08/16 索羅斯清倉百度等 92大戶沽清好未來 中國 美國 港股 美股 指數 銀行 阿里巴巴 證監會 減持 瑞銀