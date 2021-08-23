基金名家繆子美：避「三座大山」吼三大政策主題 財金猛人追蹤 08:22 2021/08/23 分享： 富達國際亞洲股票投資總監的繆子美接受《投資理財周刊》專訪時表示：「中國有『三座大山』（看病難、住房難、上學難），教育、住房和醫療均是一大課題，因此，當相關政策一提出來，這些行業均首當其衝遭到拋售。」 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 專訪富達繆子美 政策贏家主題 尋求共富 無懼監管 今日 專訪富達繆子美 政策贏家主題 尋求共富 無懼監管 【名家談改革】基金名家繆子美：港股有望成為亞洲納指！ 2021/08/20 【名家談改革】基金名家繆子美：港股有望成為亞洲納指！ 【名家談新能源】增長潛力勁？基金經理謝企剛：尤其係太陽能！（附名家國策點評） 2021/08/19 【名家談新能源】增長潛力勁？基金經理謝企剛：尤其係太陽能！（附名家國策點評） 【名家談IPO】富達繆子美：對香港前景好有信心！（附潛在新股IPO名單） 2021/08/19 【名家談IPO】富達繆子美：對香港前景好有信心！（附潛在新股IPO名單） 【名家談季檢】曾淵滄：就算踢出恒指都可以照升！ 2021/08/20 【名家談季檢】曾淵滄：就算踢出恒指都可以照升！ 你可能感興趣 專訪富達繆子美 政策贏家主題 尋求共富 無懼監管 今日 00:01 專訪富達繆子美 政策贏家主題 尋求共富 無懼監管 【名家談改革】基金名家繆子美：港股有望成為亞洲納指！ 14:32 2021/08/20 【名家談改革】基金名家繆子美：港股有望成為亞洲納指！ 【名家談新能源】增長潛力勁？基金經理謝企剛：尤其係太陽能！（附名家國策點評） 16:50 2021/08/19 【名家談新能源】增長潛力勁？基金經理謝企剛：尤其係太陽能！（附名家國策點評） 最新專欄文章 【名家談改革】基金名家繆子美：港股有望成為亞洲納指！ 2021/08/20 【名家談改革】基金名家繆子美：港股有望成為亞洲納指！ 【名家談季檢】曾淵滄：就算踢出恒指都可以照升！ 2021/08/20 【名家談季檢】曾淵滄：就算踢出恒指都可以照升！ 【名家談IPO】富達繆子美：對香港前景好有信心！（附潛在新股IPO名單） 2021/08/19 【名家談IPO】富達繆子美：對香港前景好有信心！（附潛在新股IPO名單） 【名家談新能源】增長潛力勁？基金經理謝企剛：尤其係太陽能！（附名家國策點評） 2021/08/19 【名家談新能源】增長潛力勁？基金經理謝企剛：尤其係太陽能！（附名家國策點評） 【恒指換馬】黃國英：內需股好大機會入恒指 2021/08/18 【恒指換馬】黃國英：內需股好大機會入恒指 人物專訪 繆子美 富達 新能源 基金 中國