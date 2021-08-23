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基金名家繆子美：避「三座大山」吼三大政策主題

財金猛人追蹤 08:22 2021/08/23

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富達國際亞洲股票投資總監的繆子美接受《投資理財周刊》專訪時表示：「中國有『三座大山』（看病難、住房難、上學難），教育、住房和醫療均是一大課題，因此，當相關政策一提出來，這些行業均首當其衝遭到拋售。」

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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