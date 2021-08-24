【名家看電動車】富達繆子美：電動車產業鏈前景更好 財金猛人追蹤 07:19 2021/08/24 分享： 因應中國力求在2060年前實現「碳中和」，國務院早前公布《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》，為國家支持新能源汽車措施提供明確發展框架，當中重點包括提出2025年新能源車要佔新汽車銷量約20%、加快充電建設基礎投資等措施。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 【名家談IPO】富達繆子美：對香港前景好有信心！（附潛在新股IPO名單） 2021/08/19 【名家談IPO】富達繆子美：對香港前景好有信心！（附潛在新股IPO名單） 你可能感興趣 【名家談IPO】富達繆子美：對香港前景好有信心！（附潛在新股IPO名單） 16:53 2021/08/19 【名家談IPO】富達繆子美：對香港前景好有信心！（附潛在新股IPO名單） 最新專欄文章 基金名家繆子美：避「三座大山」吼三大政策主題 2021/08/23 基金名家繆子美：避「三座大山」吼三大政策主題 【名家談改革】基金名家繆子美：港股有望成為亞洲納指！ 2021/08/20 【名家談改革】基金名家繆子美：港股有望成為亞洲納指！ 【名家談季檢】曾淵滄：就算踢出恒指都可以照升！ 2021/08/20 【名家談季檢】曾淵滄：就算踢出恒指都可以照升！ 【名家談IPO】富達繆子美：對香港前景好有信心！（附潛在新股IPO名單） 2021/08/19 【名家談IPO】富達繆子美：對香港前景好有信心！（附潛在新股IPO名單） 【名家談新能源】增長潛力勁？基金經理謝企剛：尤其係太陽能！（附名家國策點評） 2021/08/19 【名家談新能源】增長潛力勁？基金經理謝企剛：尤其係太陽能！（附名家國策點評） 繆子美 碳中和 電動車 汽車 新能源 股票 香港 品牌 中國 人物專訪