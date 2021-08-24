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【名家看電動車】富達繆子美：電動車產業鏈前景更好

財金猛人追蹤 07:19 2021/08/24

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因應中國力求在2060年前實現「碳中和」，國務院早前公布《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》，為國家支持新能源汽車措施提供明確發展框架，當中重點包括提出2025年新能源車要佔新汽車銷量約20%、加快充電建設基礎投資等措施。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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