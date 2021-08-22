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塔利班輿論攻心戰 開明形象恐為煙霧

國際 07:00 2021/08/22

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塔利班長期以來都是恐怖主義的代名詞，談起這個組織，公眾腦海難免馬上想起持槍的聖戰分子、恐怖襲擊，惟塔利班成功收復咯布爾後，在傳媒鏡頭前所展現出來的開明及進步，確實令人耳目一新。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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