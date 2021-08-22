塔利班輿論攻心戰 開明形象恐為煙霧 國際 07:00 2021/08/22 分享： 塔利班長期以來都是恐怖主義的代名詞，談起這個組織，公眾腦海難免馬上想起持槍的聖戰分子、恐怖襲擊，惟塔利班成功收復咯布爾後，在傳媒鏡頭前所展現出來的開明及進步，確實令人耳目一新。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 塔利班內部過於神秘？ 前高層口述一二 2021/08/20 塔利班內部過於神秘？ 前高層口述一二 《魔戒》拍攝移師英國 新西蘭有苦自己知 2021/08/19 《魔戒》拍攝移師英國 新西蘭有苦自己知 新加坡解封四部曲 高風險大實驗 2021/08/18 新加坡解封四部曲 高風險大實驗 放任塔利班奪權 美國有何盤算？ 2021/08/17 放任塔利班奪權 美國有何盤算？ 塔利班重奪阿富汗 全因美國出賣？ 2021/08/16 塔利班重奪阿富汗 全因美國出賣？ 你可能感興趣 塔利班內部過於神秘？ 前高層口述一二 09:05 2021/08/20 塔利班內部過於神秘？ 前高層口述一二 《魔戒》拍攝移師英國 新西蘭有苦自己知 09:05 2021/08/19 《魔戒》拍攝移師英國 新西蘭有苦自己知 新加坡解封四部曲 高風險大實驗 09:05 2021/08/18 新加坡解封四部曲 高風險大實驗 最新專欄文章 國金札記 - 新西蘭失《魔戒》 凸顯抗疫兩難 2021/08/20 新西蘭失《魔戒》 凸顯抗疫兩難 《魔戒》拍攝移師英國 新西蘭有苦自己知 2021/08/19 《魔戒》拍攝移師英國 新西蘭有苦自己知 國金札記 - 與病毒共存時間表 星要天時地利人和 2021/08/19 與病毒共存時間表 星要天時地利人和 新加坡解封四部曲 高風險大實驗 2021/08/18 新加坡解封四部曲 高風險大實驗 國金札記 - 放任塔利班奪權 美國有何盤算？ 2021/08/18 放任塔利班奪權 美國有何盤算？ 政治 地緣政治 阿富汗 恐怖主義 伊斯蘭教 宗教 人權 軍事 巴基斯坦 拉夫羅夫