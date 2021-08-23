「染藍」門檻 原來毋須千億市值？ 名家專區 2021/08/23 分享： 恒指公司上周五公布季度檢討，市場焦點是未有納入千億市值水平的來港第二上市股份，反而是將信義玻璃（00868）、李寧（02331）及招行（03968）納入恒指成分股，而交行（03328）則被剔出。恒指成 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 譚志偉 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 阿里消失的7400萬美股 貝萊德搬來港？ 2021/08/21 阿里消失的7400萬美股 貝萊德搬來港？ 交易講場 - 券商齊講騰訊基調穩 監管影響未明 2021/08/20 券商齊講騰訊基調穩 監管影響未明 交易講場 - 京東有望染藍 恒指集齊BAT有難度？ 2021/08/19 京東有望染藍 恒指集齊BAT有難度？ 交易講場 - 中國不再是新興市場？ 外資掀討論 2021/08/18 中國不再是新興市場？ 外資掀討論 交易講場 - 體育用品股受捧 大行唱好李寧 2021/08/17 體育用品股受捧 大行唱好李寧 港股 恒指換馬 恒生指數 信義玻璃（00868） 李寧（02331） 招商銀行（03968） 阿里健康（00241） 龍湖集團（00960） 信義光能（00968） 比亞迪股份（01211）