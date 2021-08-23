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「染藍」門檻 原來毋須千億市值？

名家專區 2021/08/23

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恒指公司上周五公布季度檢討，市場焦點是未有納入千億市值水平的來港第二上市股份，反而是將信義玻璃（00868）、李寧（02331）及招行（03968）納入恒指成分股，而交行（03328）則被剔出。恒指成

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撰文 : 譚志偉

欄名 : 交易講場

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港股 恒指換馬 恒生指數 信義玻璃（00868） 李寧（02331） 招商銀行（03968） 阿里健康（00241） 龍湖集團（00960） 信義光能（00968） 比亞迪股份（01211）

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