【港交所股價】港交所推A股期指 大行官媒齊祝福勁彈6% （第二版）

港交所 （00388） 爭取近兩年的A股股指期貨產品終獲批，獲中外資大行一面倒看好，即時上升目標價，刺激股價今早大成交勁彈近6%。

港交所中午收報490.2元，升27元或5.8%。股價升勢並獲成交配合，港交所半日成交額近31億元，為騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 及美團 （03690） 以外，成交第4大港股。

高盛新目標價601元 升19%

港交所上周五獲批推出MSCI A股50指數期貨，獲中外大行一面倒看好，高盛、摩根大通及華泰證券更即時調高港交所目標價。

當中高盛將港交所目標價由506元，大幅上調至601元，調升幅度約19%最勇進，並調升投資評級至「買入」。新目標價較現價，潛在升幅達22%；摩通及華泰則分別上調目標價至580元及534元。

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官媒指風險管理工具 助A股吸外資

外資大行以外，官媒亦祝福港交所推A股期指產品。直屬國務院的內地<經濟日報>發文指，港交所推A股期指，為境外投資者提供需的風險管理工具，有助吸資外資進入A股市場。

滬深股通北向交易半日淨流入近31億元人民幣，扭轉上周四、五連續兩日大走資各約100億元人民幣。A股滬深300指數半日升約0.9%，是港交所推A股期指最大得益者。

有人快樂有人愁，市場相信MSCI A股期指，將搶去新加坡證交所（新：SGX）活交投最活躍期指產品富時中國A50的大量生意，新交所股價今早大跌最多逾半成，低見10.17坡元。

撰文：劉德斌