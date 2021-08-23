【美滙回吐】亞洲股滙齊彈 港股全日升1%動力不似預期（第二版）

港股今早由上周急瀉的科技及互聯網醫療股領漲，恒指一度急彈逾600點或2.5%，高見25458。惟午後升幅逐步收窄，全日僅升約1%，亞內股市中表現與韓股相若，還不及日股及台股分別大升1.8%及2.5%。

恒指收報25109，升259點，一直企於25000關以上水平。惟升市動力仍嫌不足，港股全日成交不足1,700億元，相對上周五逾2,000億元成交低約一成半。

亞股全綫反彈，主要受惠於環球資金對美聯儲局今年底前縮減每月買債額憂慮稍降温，美股上周五全綫反彈，美滙由93.5以上近10個月高位稍回。美滙指數今亞洲時段續回落約0.2%至93.2以下，美元作為全球風險投資主要借貸貨幣，投資者風險胃納相對回升，造就亞洲今日股滙齊升。

亞洲貨幣中，以南韓圜急彈逾0.5%升勢最強，新台幣亦升0.3%、人民幣彈0.2%，港滙上周跌近7.795後，今亦反彈至7.79以上水平。

亞股投資者風險胃納稍增，超賣科技及新經濟股淡友急忙回補空倉。上周在監管消息下現小洗災的互聯網醫療股急彈，阿里健康 （00241） 勁升逾6%；京東健康 （06618） 彈逾一成，平安好醫生 （01833） 亦升近4%。

騰訊 （00700） 今早曾升逾4%，午後升幅收窄至約2%， 收報433.8元；阿里巴巴 （09988） 更倒跌近4%。小米 （01810） 及美團（03690）升幅亦收窄至不足4%及1%，同由早段高位顯著收窄。

撰文：劉德斌