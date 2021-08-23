【美滙回吐】亞洲股滙齊彈 港股半日升1.8%動力待增

港股今早由上周急瀉的科技及互聯網醫療股領漲，恒指半日急升近450點或1.8%實際表現與日、韓等主要亞股相若，未及台股半日勁升2.5%一枝獨秀。

恒指半日升449點或1.8%，中午收報25299，一直企於25000關以上水平。惟升市動力仍嫌不足，港股半日成交約940億元，相對上周五同時段成交額逾1,100億元，低逾一成半。

亞股全綫反彈，主要受惠於環球資金對美聯儲局今年底前縮減每月買債額憂慮稍降温，美股上周五全綫反彈，美滙由93.5以上近10個月高位稍回。美滙指數今早亞洲時段續回落約0.2%至93.2以下，美元作為全球風險投資主要借貸貨幣，投資者風險胃納相對回升，造就亞洲今早股滙齊升。

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亞洲貨幣中，以南韓圜半日急彈逾0.5%升勢最強，新台幣亦升0.3%、人民幣彈0.2%，港滙上周跌近7.795後，今早亦反彈至7.79以上水平。

亞股投資者風險胃納稍增，超賣科技及新經濟股淡友急忙回補空倉。上周在監管消息下現小洗災的互聯網醫療股急彈，阿里健康 （00241） 勁升逾8%，成表現最佳藍籌；京東健康 （06618） 彈逾一成，平安好醫生 （01833） 亦升逾半成。

騰訊 （00700） 今早曾升逾4%，中午升幅稍收窄至3%， 報437.8元；阿里巴巴 （09988） 更倒跌約2%。小米 （01810） 及美團 （03690） 半日漲近半成及3%，升幅均由早段高位稍收窄。

撰文：劉德斌