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【名家策略】張憶東　談3大性價比投資法則

財金猛人追蹤 14:15 2021/08/23

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2021年下半年投資波折重重，興業證券全球首席策略分析師、研究院副院長張憶東強調，尋找「性價比」的重要，並且將目光聚焦在「小巨人」的細分領域上，有關「小巨人」的分析可參閱【名家評國策】興證張憶東　與共富和「小巨人」共舞

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欄名 : 名家觀點

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