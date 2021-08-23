【名家策略】張憶東 談3大性價比投資法則 財金猛人追蹤 14:15 2021/08/23 分享： 2021年下半年投資波折重重，興業證券全球首席策略分析師、研究院副院長張憶東強調，尋找「性價比」的重要，並且將目光聚焦在「小巨人」的細分領域上，有關「小巨人」的分析可參閱【名家評國策】興證張憶東 與共富和「小巨人」共舞 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 【名家論收水】興證張憶東 美聯儲「覆水難收」 2021/08/20 【名家論收水】興證張憶東 美聯儲「覆水難收」 【名家評國策】興證張憶東 與共富和「小巨人」共舞 2021/08/20 【名家評國策】興證張憶東 與共富和「小巨人」共舞 【機構觀點】 安卓 John Lorié 料明年油價回至60美元 2021/08/20 【機構觀點】 安卓 John Lorié 料明年油價回至60美元 景順趙耀庭：Delta或減慢美服務消費增長 2021/08/20 景順趙耀庭：Delta或減慢美服務消費增長 行健資管顏偉華：ESG投資三種方法 2021/08/20 行健資管顏偉華：ESG投資三種方法 A股 港股 中國市場 市場動向 宏觀分析 商品 經濟 張憶東 投資策略