【國策動向】德國模式的投資機遇 研究報告 08:42 2021/08/24 分享： 2021年中央政治局會議《政府工作報告》強調「製造業佔GDP比例不再下降」，且沒再提及以往的「服務業佔比要提高」和「刺激第三產業發展」的說法，國策從美國「美國道路」轉向「德國道路」，製造業再度成為市場關注的發展機遇，本篇將探討「德國模式」的投資機遇。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【數字化經濟】內地「硬科技」將迎來最好時代 2021/08/20 【數字化經濟】內地「硬科技」將迎來最好時代 【Delta肆虐】400款新冠肺炎治療藥 趕上場 2021/08/20 【Delta肆虐】400款新冠肺炎治療藥 趕上場 【行業分析】3大因素支持內地消費續復甦 2021/08/19 【行業分析】3大因素支持內地消費續復甦 【電動車便利政策】新能源車充電 儲電領域有「錢」途 2021/08/18 【電動車便利政策】新能源車充電 儲電領域有「錢」途 【行業分析】垃圾發電勝在收益能見度高 2021/08/18 【行業分析】垃圾發電勝在收益能見度高 全球化 汽車 知識產權 宏觀分析 貨幣政策 經濟 補貼 GDP 專利 美國