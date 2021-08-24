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【國策動向】德國模式的投資機遇

研究報告 08:42 2021/08/24

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2021年中央政治局會議《政府工作報告》強調「製造業佔GDP比例不再下降」，且沒再提及以往的「服務業佔比要提高」和「刺激第三產業發展」的說法，國策從美國「美國道路」轉向「德國道路」，製造業再度成為市場關注的發展機遇，本篇將探討「德國模式」的投資機遇。

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欄名 : 大行有路捉

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