澳紐或放棄清零 病毒共存論漸取上風？ 國際 19:42 2021/08/23 分享： 「與病毒共存」的抗疫策略，由新加坡及英國打響頭炮後，在國際間受到愈來愈多討論，尤其英國7月全面解封後，至今未見預期中的災難性後果，不少政府由本來抱觀望態度，變為躍躍欲試。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 塔利班重奪阿富汗 全因美國出賣？ 2021/08/16 塔利班重奪阿富汗 全因美國出賣？ 足球界都有加密貨幣？ 華爾街才俊新作 2021/08/14 足球界都有加密貨幣？ 華爾街才俊新作 塔利班輿論攻心戰 開明形象恐為煙霧 2021/08/22 塔利班輿論攻心戰 開明形象恐為煙霧 塔利班內部過於神秘？ 前高層口述一二 2021/08/20 塔利班內部過於神秘？ 前高層口述一二 《魔戒》拍攝移師英國 新西蘭有苦自己知 2021/08/19 《魔戒》拍攝移師英國 新西蘭有苦自己知 你可能感興趣 塔利班重奪阿富汗 全因美國出賣？ 09:05 2021/08/16 塔利班重奪阿富汗 全因美國出賣？ 足球界都有加密貨幣？ 華爾街才俊新作 09:05 2021/08/14 足球界都有加密貨幣？ 華爾街才俊新作 塔利班輿論攻心戰 開明形象恐為煙霧 09:05 2021/08/22 塔利班輿論攻心戰 開明形象恐為煙霧 最新專欄文章 國金札記 - 塔利班輿論攻心戰 開明形象恐為煙霧 今日 塔利班輿論攻心戰 開明形象恐為煙霧 塔利班輿論攻心戰 開明形象恐為煙霧 2021/08/22 塔利班輿論攻心戰 開明形象恐為煙霧 國金札記 - 新西蘭失《魔戒》 凸顯抗疫兩難 2021/08/20 新西蘭失《魔戒》 凸顯抗疫兩難 《魔戒》拍攝移師英國 新西蘭有苦自己知 2021/08/19 《魔戒》拍攝移師英國 新西蘭有苦自己知 國金札記 - 與病毒共存時間表 星要天時地利人和 2021/08/19 與病毒共存時間表 星要天時地利人和 疫情 經濟 疫苗 出入境管制 新加坡 新西蘭 歐洲 英國 澳洲