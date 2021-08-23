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澳紐或放棄清零 病毒共存論漸取上風？

國際 19:42 2021/08/23

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「與病毒共存」的抗疫策略，由新加坡及英國打響頭炮後，在國際間受到愈來愈多討論，尤其英國7月全面解封後，至今未見預期中的災難性後果，不少政府由本來抱觀望態度，變為躍躍欲試。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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