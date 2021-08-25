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【名家談醫療股】三孩政策創新機？基金經理謝企剛：有利醫療創新！（附名家國策點評）

財金猛人追蹤 08:22 2021/08/25

分享：

雖然內地加強多個經濟領域的政策監管，不過，宏利投資管理大中華區股票部執行總監兼高級組合經理謝企剛認為，此舉同時有助推動創新發展，特別是醫療創新之上。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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