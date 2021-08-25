【名家談醫療股】點睇「三孩」政策？基金經理謝企剛：睇好醫療創新！（附名家國策點評） 財金猛人追蹤 23:09 2021/08/25 分享： 雖然內地加強多個經濟領域的政策監管，不過，宏利投資管理大中華區股票部執行總監兼高級組合經理謝企剛認為，此舉同時有助推動創新發展，特別是醫療創新之上。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 專訪富達繆子美 政策贏家主題 尋求共富 無懼監管 2021/08/23 專訪富達繆子美 政策贏家主題 尋求共富 無懼監管 【名家看電動車】富達繆子美：電動車產業鏈前景更好 2021/08/24 【名家看電動車】富達繆子美：電動車產業鏈前景更好 基金名家繆子美：避「三座大山」吼三大政策主題 2021/08/23 基金名家繆子美：避「三座大山」吼三大政策主題 【名家談改革】基金名家繆子美：港股有望成為亞洲納指！ 2021/08/20 【名家談改革】基金名家繆子美：港股有望成為亞洲納指！ 你可能感興趣 專訪富達繆子美 政策贏家主題 尋求共富 無懼監管 00:01 2021/08/23 專訪富達繆子美 政策贏家主題 尋求共富 無懼監管 【名家看電動車】富達繆子美：電動車產業鏈前景更好 14:16 2021/08/24 【名家看電動車】富達繆子美：電動車產業鏈前景更好 基金名家繆子美：避「三座大山」吼三大政策主題 19:22 2021/08/23 基金名家繆子美：避「三座大山」吼三大政策主題 最新專欄文章 【名家看電動車】富達繆子美：電動車產業鏈前景更好 2021/08/24 【名家看電動車】富達繆子美：電動車產業鏈前景更好 基金名家繆子美：避「三座大山」吼三大政策主題 2021/08/23 基金名家繆子美：避「三座大山」吼三大政策主題 【名家談改革】基金名家繆子美：港股有望成為亞洲納指！ 2021/08/20 【名家談改革】基金名家繆子美：港股有望成為亞洲納指！ 【名家談季檢】曾淵滄：就算踢出恒指都可以照升！ 2021/08/20 【名家談季檢】曾淵滄：就算踢出恒指都可以照升！ 【名家談IPO】富達繆子美：對香港前景好有信心！（附潛在新股IPO名單） 2021/08/19 【名家談IPO】富達繆子美：對香港前景好有信心！（附潛在新股IPO名單） 生物科技 人物專訪 謝企剛 基金 經濟 中國