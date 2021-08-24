綠化地改劃闖關難 政府覓地須想辦法 名家專區 10:00 2021/08/24 分享： 日前馬鞍山一幅綠化地改劃成私人住宅未獲城規會通過，近年政府展開改劃210幅房屋發展潛力用地之中，7幅遭否決改劃的清一色均屬綠化地，涉及6358伙，反映綠化地改劃的難度高。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 土地供應 大局未定 2021/06/07 土地供應 大局未定 土地供應達標 全靠發展商助攻 2021/06/30 土地供應達標 全靠發展商助攻 土地供應主導權 港府繼續弱化 2021/06/30 土地供應主導權 港府繼續弱化 土地供應 口水戰持續 2021/07/13 土地供應 口水戰持續 你可能感興趣 土地供應 大局未定 03:00 2021/06/07 土地供應 大局未定 土地供應達標 全靠發展商助攻 09:00 2021/06/30 土地供應達標 全靠發展商助攻 土地供應主導權 港府繼續弱化 03:00 2021/06/30 土地供應主導權 港府繼續弱化 最新專欄文章 天水圍好快出現呎價2萬？ 2021/08/23 天水圍好快出現呎價2萬？ 二手流通率高 不等於樓價可急升 2021/08/19 二手流通率高 不等於樓價可急升 地產代理都要去中環化？ 2021/08/18 地產代理都要去中環化？ 二手樓價破頂助攻 新盤出現加價潮 2021/08/17 二手樓價破頂助攻 新盤出現加價潮 新盤成交紀錄冊要更清晰！ 2021/08/16 新盤成交紀錄冊要更清晰！ 郊野公園 綠化地帶 團結香港基金 土地供應 填海