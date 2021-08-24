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綠化地改劃闖關難 政府覓地須想辦法

名家專區 10:00 2021/08/24

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日前馬鞍山一幅綠化地改劃成私人住宅未獲城規會通過，近年政府展開改劃210幅房屋發展潛力用地之中，7幅遭否決改劃的清一色均屬綠化地，涉及6358伙，反映綠化地改劃的難度高。

...

欄名 : 樓市分析

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